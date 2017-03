Xe Camry 3.5 lao xuống kênh

Chiếc xe ôtô xịn bị mất lái, xe cắm đầu xuống con kênh - Ảnh: Nguyên Linh

Chiếc xe ôtô xịn bị mất lái, xe cắm đầu xuống con kênh - Ảnh: Nguyên Linh



Hàng trăm người dân đã kéo đến xem đội cứu hộ cẩu chiếc xe lên bờ - Ảnh: Nguyên Linh

Hàng trăm người dân đã kéo đến xem đội cứu hộ cẩu chiếc xe lên bờ - Ảnh: Nguyên Linh

Theo NGUYÊN LINH (TT)



Tin cho biết tài xế N.Đ.P. (trú tại Huế) lái chiếc ôtô Camry 3.5 chạy trên đường Hà Huy Tập, chạy theo hướng Trường Chinh - Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế.Khi đến ngã tư giao nhau với đường Tố Hữu thì ôtô bất ngờ lao nhanh lên thành cầu, cắm đầu xuống kênh đường Tố Hữu.Rất may con kênh này cạn nên nước chỉ ngập ở đầu xe. Sau khi tai nạn xảy ra, người đi đường đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hai người ngồi trên ôtô thoát ra ngoài an toàn.Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ôtô đánh tay lái để tránh một chiếc xe máy chạy ngược chiều, ôtô mất lái lao thẳng xuống kênh.Hơn một giờ sau, lực lượng cứu hộ mới cẩu được chiếc ôtô con lên bờ, đầu xe ôtô móp méo.