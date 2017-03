Xe chở bí thư huyện ủy bị lũ cuốn trôi

Sáng 28-10, mưa lớn gây lũ quét, tràn qua đập tràn Ô Cam (xã Phước Chính, huyện Bác Ái) làm bánh xe trượt theo dòng nước. Các cán bộ vội thoát ra ngoài, một số bơi vào bờ, một số bám các mỏm đá chờ lực lượng cứu hộ. Rất may là không ai bị thương. Xe bị cuốn trôi hơn 10 m thì vướng đá dừng lại.

Tại Hà Tĩnh, chiều 29-10, người thân của năm hành khách còn lại chưa tìm thấy tung tích trên chuyến xe 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam đã trở về quê. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang thuê ngư dân tiếp tục tìm kiếm. Chiều cùng ngày, xác của hai người bị lật xuồng khi chạy lũ ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 (huyện Di Linh, Lâm Đồng) đêm 28-10 vẫn chưa tìm thấy.

Tại Đà Nẵng, sáng 29-10, Trường ĐH Đông Á và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP tổ chức đưa tiền, hàng cứu trợ trị giá hơn 537 triệu đồng đến đồng bào tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trường ĐH Đông Á cũng trao 80 suất hỗ trợ (500.000 đồng/suất) cho sinh viên của trường quê Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do lũ.

 Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã bàn giao 50 căn nhà chống bão (30 triệu đồng/căn) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ các hộ dân vùng bão lũ thuộc huyện Ia Pa và Kông Chro.

M.TRÂN - Đ.LAM - T. DÂN - L.PHI - N.LINH