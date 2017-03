Xe chở gỗ lật, tàu lửa bị ảnh hưởng

Lý do là ôtô tải 76K-4759 chở đầy gỗ do tài xế Huỳnh Đức Dũng (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển khi đến điểm giao với đường sắt đã tự lật nhào. Đầu xe tải nằm sát mép đường ray của đường sắt và phải đến 11 giờ 30 lực lượng chức năng mới đưa được chiếc xe tải bị nạn ra cách xa đường sắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do trời mưa, đường trơn.

UYÊN THU