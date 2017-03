Xe chở hàng lậu tấn công cảnh sát để tẩu thoát

Khi đến huyện Hàm Tân (Bình Thuận), Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hàm Tân yêu cầu kiểm tra. Cùng lúc đó, Trung úy Mai Hoài, Thiếu úy Lê Quốc Đạt lên xe kiểm tra thì bị lơ xe vật ngã trong xe, đóng chặt cửa lại và nổ máy bỏ chạy về phía Đồng Nai. Lúc này CSGT Trạm 16 (Công an tỉnh Bình Thuận) dùng ô tô tuần tra đuổi theo chiếc xe khách nhưng tài xế không chấp hành. Đến Km 1771 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), tài xế dừng lại và đuổi Trung úy Hoài, Thiếu úy Đạt xuống xe rồi bỏ chạy đến một địa điểm khác để tuồn toàn bộ hàng lậu khỏi xe rồi chạy tiếp về phía TP.HCM. Lúc này Công an huyện Hàm Tân đề nghị CSGT Đồng Nai hỗ trợ chặn xe. Khi đến Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đội CSGT Suối Tre phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc chặn lại bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận xử lý.

DUY ĐÔNG