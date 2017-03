Xe chở quặng sắt “phi” gãy thành cầu, lao xuống gầm

Những người dân sống gần nơi xảy ra tai nạn kể lại, vào lúc 0 giờ 55 phút rạng sáng 23-12, một chiếc xe tải loại lớn chở quặng sắt mang biển kiểm soát 19N - 2979 đang chạy nhanh giữa cầu Phố Mới thì bất ngờ bị nổ lốp trước. Lái xe không làm chủ được tay lái nên xe đã đâm gãy một đoạn dài lan can thành cầu phía tay phải, chiếc xe lao xuống gầm cầu phía ga Lào Cai.



Chiếc xe nằm ngửa dưới gầm cầu.

Rất may do xe chở quặng nặng nên đuôi xe rơi xuống trước, đầu xe một phần bị vướng vào dây thép lớn chạy cạnh thân cầu nên rơi xuống sau, giúp tài xế và phụ xe có thời gian thoát ra khỏi ca bin an toàn.

Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)