Xe công an tông nhiều xe máy rơi sông, 1 người chết

Chiều ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết tại bến phà Vàm Cống thuộc phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên - An Giang vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm nhiều xe máy rơi xuống sông, ít nhất 1 người chết.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc phà kí hiệu VD1 xuất bến từ Đồng Tháp qua sông Hậu để sang An Giang. Khi phà chuẩn bị cập bến thì 1 ô tô 7 chỗ của Phòng Hậu cần thuộc Công an tỉnh An Giang bất ngờ tông thẳng vào rào chắn bảo vệ phía trước và đẩy nhiều xe gắn máy trên phà lọt xuống sông. Khi đó, chiếc ô tô gây tai nạn vừa lao ra khỏi mỏ phà thì được tổ lái cho mũi bàn phà kẹp giữ lại được một thời gian ngắn rồi cũng rơi xuống sông, hai người trên ô tô kịp mở tung cửa nhảy thoát nạn. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, cứu nạn Theo một số nhân chứng, khi đó có 5-6 chiếc xe máy nằm phía trước và nhiều người đã ngồi lên xe chuẩn bị rời phà lên bờ. Trong đó, có 2 người khách đang ngồi trên 2 xe máy bị ô tô tông tới bay thẳng lên bờ, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe máy và nạn nhân bị rơi xuống sông. Đến 16 giờ, lực lượng chức năng đã vớt được xác 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính). Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn. Theo T.Nốt (NLĐO)