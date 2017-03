Xe container nổ lốp, bốc cháy dữ dội

Xe container và hơn 22 tấn quả Thanh long bị thiêu hủy.

Theo người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe container có đầu kéo mang BKS: 21H - 5126 do anh Trần Công Thu (trú tại Q.10, TPHCM) điều khiển đang chạy hướng Nam - Bắc thì đột nhiên nổ lốp. Sau đó xe va vào thành cầu Chánh Hòa và phát lửa, bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc container cùng 22 tấn Thanh Long bên trong bị cháy rụi hoàn toàn. Giao thông trên đoạn đường trên ách tắc kéo dài khoảng 2km trong 2 giờ đồng hồ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát PCCC công an tỉnh Quảng Bình và CSGT công an tỉnh, công an huyện Bố Trạch đã có mặt kịp thời, tiến hành dập tắt đám cháy đồng thời giải tỏa ùn tắc giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Hồng Loan (Dân trí)