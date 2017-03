Xe container tông ba xe máy và xe cháo lòng

Sau đó, container lao tiếp sang làn đường của xe máy, leo lên lề đường, tông vào ba xe máy và một xe đẩy bán cháo lòng (ảnh). Chủ của ba xe máy và người bán cháo lòng kịp thời phát hiện, nhảy tránh nên đã không xảy ra thương vong. Xe container nằm chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc hơn 2 giờ. Tài xế Trà Quang Chung (sinh năm 1986, quê Quảng Nam) giải thích khi vừa xuống khỏi dốc cầu thì có một xe đầu kéo từ phía sau vượt lên đánh lái qua phải quẹt vào đầu xe anh nên xe bị mất lái, gây ra vụ tai nạn.

Ngày 29-8, tin từ Đội CSGT cửa ô Hưng Phú (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Cần Thơ) cho biết đang phối hợp với Công an quận Cái Răng tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ xe container rơi từ trên cầu Hưng Lợi xuống đất xảy ra đêm 28-8. Thông tin ban đầu cho biết xe container 51C-088.03 do tài xế Đỗ Văn Lương (ngụ Thanh Hóa) điều khiển đang thả dốc qua cầu Hưng Lợi thì bất ngờ lấn trái ủi tung một đoạn lan can thành cầu khoảng 20 m và rơi từ độ cao khoảng 7 m xuống đường dân sinh phía dưới. Tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.

Trưa 29-8, trên đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang (Khánh Hòa), ô tô do tài xế Võ Ngọc Sinh (ngụ TP Nha Trang) điều khiển đã tông vào dải phân cách, gây tai nạn với xe máy 79H3-5848 khiến một phụ nữ bị thương nặng. Theo CSGT TP Nha Trang, nguyên nhân ban đầu có thể do ô tô bị nổ lốp nên tài xế mất lái.

L.ĐỨC - X.NGỌC - GIA TUỆ - LÊ XUÂN