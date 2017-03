(PL)- Sáng 22-10, tại xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An, Long An), một xe ôtô 12 chỗ (biển số trắng 60M-4987) có dấu chữ thập đỏ, còi hụ ưu tiên do Nguyễn Tuấn Anh (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển đã đụng anh Nguyễn Thanh Bình chết tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến, xe cứu thương phóng nhanh khi đến giao lộ đông người và anh Bình chạy xe gắn máy không tránh kịp xe cứu thương. VÕ BÁ