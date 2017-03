Xe đại tải chở vượt 90% tải trọng cho phép

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện bốn xe đầu kéo 57K-9694, 77C-012.60, 77C-018.77, 77H-8952 đang chở gỗ, đá khối granite trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên, tất cả đều chở vượt quá chiều dài, vượt tải trọng hơn 20% so với quy định. Trong đó riêng xe 57K-9694 do tài xế Phạm Văn Dũng (ngụ phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) chở trên 98 tấn, vượt hơn 90% so với tải trọng cho phép.

T.LỘC