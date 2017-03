Xe đám hỏi bị nạn, một người chết, 11 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm một người chết và 11 người trên xe du lịch bị thương.

Xe du lịch trên của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhóm Trẻ - YGC Travel (TP.HCM), do tài xế Nguyễn Tấn Phương (ngụ TP.HCM) điều khiển. Vụ tai nạn làm bà Huỳnh Thị Quấn chết trên đường đi cấp cứu; 10 hành khách còn lại và tài xế (trong cơn nguy kịch) đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên. Cú tông mạnh làm phần đầu xe du lịch bị vỡ nát, dính vào xe đông lạnh. Các lực lượng chức năng phải cưa phá sắt để cứu người.

Đầu xe du lịch đi đám hỏi ở Bình Định bị vỡ nát. Ảnh: TẤN LỘC

Theo tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe du lịch không làm chủ tay lái. Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã đến BV Đa khoa Phú Yên thăm hỏi các nạn nhân, trao hỗ trợ gia đình người chết 4 triệu đồng, mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.

Tin từ Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết khoảng 4 giờ ngày 22-5, tại đường Hạ Long (TP Vũng Tàu) xe máy do Nguyễn Văn Kiếm và Lê Chí Ngoan (tạm trú tại TP Vũng Tàu) điều khiển va chạm mạnh với xe máy do Lê Hồng Phúc (ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển, phía sau chở một thanh niên (chưa rõ lai lịch).

Vụ tai nạn làm Kiếm, Ngoan và Phúc chết tại chỗ. Hai xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân được Đội CSGT xác định là do cả hai xe máy đều chạy với tốc độ cao, xe của Phúc chạy lấn đường.

T.LỘC - T.KHÁNH