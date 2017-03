Xe đạp học trò nghiêng ngả tại hiện trường vụ nổ tang tóc

Những chiếc xe đạp học trò còn lại một góc nơi hiện trường sau vụ nổ - Ảnh: Thái Bá Dũng

Theo anh Thạch Gia Li (thôn Thuận Thành, Thuận An, Đắk Mil) thì trong lúc anh đang làm rẫy thì thấy một nhóm học sinh đi tắt đường lô cà phê đến khu vực bãi đất trống, tụ tập lại chơi một thứ gì đó. Một lúc sau bỗng nghe một tiếng nổ lớn và nhiều tiếng la hét của các em.

Tôi và một số người dân làm rẫy quanh đó chạy đến thì thấy đất, khói thuốc bốc lên mù mịt, một em học sinh bị thương vùng đầu, một học sinh bị thương vùng bụng, đổ ruột. Chúng tôi nhanh chóng thông báo mọi người để đưa các em đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Tại hiện trường, năm chiếc xe đạp học sinh bị hất nghiêng ngả, tại vị trí vụ nổ phát ra chưa xác định được điểm nổ. Cơ quan CSĐT, Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil đang bảo vệ hiện trường để đợi cơ quan công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Theo một cán bộ quân đội có mặt tại hiện trường thì chưa xác định được vật gây nổ là bom hay mìn và cũng không biết vật gây nổ có tại hiện trường hay do các em học sinh mang tới. Còn theo một cán bộ công an xã Thuận An (Đắk Mil) thì khu vực này có nhiều bom đạn trước đây còn sót lại, nhiều khả năng là một quả đạn sót lại…

Bác sĩ Y Bliu Arun, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cho biết bệnh viên đã tiếp nhận tám học sinh trong vụ nổ mìn tại Đắk Mil. Trong đó có một em chết trước khi nhập viện, một học sinh chết trong quá trình cấp cứu. Sáu học sinh còn lại trong vụ nổ vẫn đang bị choáng, bị thương nhiều vùng trên cơ thể và có hai học sinh đang trong tình trạng nguy kịch…

Ông Hoàng Công Thắng, chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết trong chiều cùng ngày đoàn công tác của UBND huyện đã vào thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với hai gia đình có học sinh xấu số.

Theo Tr.Tân - T.B.Dũng (TTO)