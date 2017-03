Xe “điên” gây náo loạn đường phố

(PL)- Lúc 15 giờ chiều 30-4, tại vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An), xe ôtô biển số 30F-3860 đã đâm vào xe máy do Thiếu tá Phạm Văn Kỷ (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Vụ đâm xe khiến xe máy kẹt dưới gầm ôtô và làm ông Kỷ bị thương. Tuy nhiên, tài xế xe ôtô tiếp tục bỏ chạy, kéo xe máy dưới gầm, đi được khoảng 1 km thì đâm tiếp vào một xe máy do ông Đặng Hữu Thuyên (trú phường Lê Lợi, TP Vinh) điều khiển. Ông Thuyên chết tại chỗ. Tài xế xe ôtô tiếp tục bỏ chạy, va vào một số người đi xe máy rồi… mất dạng. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.LAM Đến 18 giờ cùng ngày, Công an TP Vinh bắt được chiếc xe “điên” trên tại khối 7, phường Hà Huy Tập (TP Vinh) nhưng tài xế đã bỏ trốn. Bước đầu, công an xác định được người điều khiển xe trên là Tăng Ngọc Thụy (trú khối 7, phường Hà Huy Tập). Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Đ.LAM