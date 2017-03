Xe khách đâm sập nhà dân làm 5 người bị thương

Vào thời gian trên, xe chở khách 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 47B-001.00 chạy tuyến Đắc Lắc-Hà Nội do tài xế Trần Quang Đạt-sinh năm 1976 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, điều khiển trên đường ra phía Bắc.



Tuy nhiên, do lạc đường và đêm tối nên tài xế mất phương hướng đã đâm thẳng vào nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Phương, sinh năm 1976. Vụ va đập kinh hoàng đã làm cho ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, đồ đạc trong nhà nát vụn.



Chị Nguyễn Thị Hoài Phương cùng hai con là Nguyễn Thị Oanh Nhi (sinh năm 2000), Nguyễn Phú Hưng (sinh năm 2006) bị thương. Lái xe và chủ xe là Nguyễn Quang Chuyên (xã Hòa Phú, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) bị đa chấn thương.



Ngay khi sự việc xảy ra, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hành khách trên xe được chủ xe và Công an thành phố Đông Hà đưa đi đón xe khác để tiếp tục về quê.



Điều đáng nói là chiếc xe khách này chỉ 45 chỗ ngồi, nhưng chủ xe này đã chở đến gần 70 người. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo V.Lợi (TTXVN/Vietnam+)