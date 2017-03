Xe khách đâm xe tải, 2 đầu xe nát vụn

Vào lúc 20h ngày 24/10, tại trung tâm thị trấn Lăng Cô (cách UBND thị trấn khoảng 200m về phía Bắc), xe khách mang BKS 53S-4311 chạy tuyến Hải Dương - TP HCM do lái xe Phạm Thiên Bình (35 tuổi) quê ở tỉnh Bình Phước điều khiển, trên xe chở hơn 50 hành khách, lúc đến vị trí nói trên do không làm chủ tốc độ đã đánh lái sang trái và đâm vào đầu xe tải ben mang BKS 73L-5016 của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương thức II do anh Võ Tiến Lực (29 tuổi), trú ở tỉnh Quảng Bình điều khiển chạy hướng ngược lại; vụ tai nạn đã làm 2 đầu xe khách và xe tải ben nát vụn.

Hậu quả có 8 người bị thương, trong đó lái xe khách và xe tải bị thương rất nặng, riêng lái xe tải ben bị mắc kẹt cứng trong ca bin, người dân địa phương đã huy động 2 xe cẩu để giải cứu và sau hơn 1 giờ mới đưa được ra ngoài.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bị xuống cấp nặng. Trước đó 5 ngày, cách điểm xảy ra tai nạn này 300m cũng đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách đã cán chết 1 người đi đường.