Xe khách đang chạy bốc cháy, 45 người thoát nạn

(PLO)- Lúc 6 giờ ngày 20-1, xe khách 51B- 07509 do tài xế Ngô Quang Thành (42 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, lưu hành trên quốc lộ 1, khi đến đoạn qua thôn Phú Lương, xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) đột ngột bốc cháy ở phần sau xe.