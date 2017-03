Xe khách Hoàng Long cán chết người, hành khách hú vía

Hiện trường vụ tai nạn

Bị bất ngờ, tài xế xe khách Hoàng Long đã đánh tay lái lượn theo xe máy nhưng không tránh được nên đâm vào xe máy.



Chiếc xe máy và hai nạn nhân nam (chưa rõ tên và địa chỉ) nằm gọn dưới gầm xe khách. Chiếc xe máy và hai nạn nhân bị ô tô "nuốt" vào gầm, kéo lê trên 30m tại con đường vào thôn Lợi Hải.





Vị trí xe khách Hoàng Long dừng lại sau khi đâm xe máy

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng cần cẩu để đưa xác nạn nhân ra ngoài. Chiếc xe máy bị nát vụn, xe khách Hoàng Long bị vỡ kính trước và kẹt dưới hố.



Vụ tai nạn đã làm cho hành khách trên xe ô tô một phen hú vía, nhưng rất may đều an toàn. Công an Ninh Thuận đã lập biên bản hiện trường và tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Theo Võ Tấn (VNN)