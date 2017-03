Xe khách lao xuống sông, 19 người bị thương

Tại hiện trường, xe khách nằm nghiêng dưới dòng sông, nhiều hành lý và hành khách bị ướt sũng sau khi được người dân đưa ra khỏi xe.

Xe khách nằm gọn dưới sông. Ảnh: H.AN

Xe khách trên mang biển số 37B-006.28 do tài xế Đào Văn Hải (trú Nghệ An) điều khiển, trên xe có 32 khách. Khi đến chân cầu Trúc Khê (đang thi công) thì gặp một xe container chạy ngược chiều đang qua cầu. Tài xế xe khách do chạy tốc độ cao nên đã chọn giải pháp không đấu đầu mà đánh lái cho xe lao thẳng xuống sông. Thời điểm trên có nhiều công nhân đang làm đường đã lao xuống sông đập cửa kính cho hành khách thoát ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, toàn bộ 32 hành khách cùng tài xế được đưa lên bờ, các hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc BV Đa khoa Quảng Trị, cho biết có 19 hành khách gặp nạn đang được theo dõi tại bệnh viện. Các nạn nhân chủ yếu gãy tay, chân và bị chấn thương nhẹ.

Được biết tất cả hành khách này là con cháu của một đại gia đình tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), đi du lịch Quảng Trị, Huế trở về thì gặp nạn.

V.LONG - H.AN