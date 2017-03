Xe khách nghỉ giữa đường bị tấn công

Ngày 24/8, Công an huyện Chư Sê xác nhận, công an thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) vừa chuyển hồ sơ lên huyện để đơn vị tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi “cướp giật tài sản” của các đối tượng Võ Hồng Nhật (20 tuổi), Võ Trường An (20 tuổi) và Phan Công Bình (24 tuổi), đều trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê.

Trước đó, khoảng 0h ngày 10/8, trong lúc anh Lê Văn Phúc đang chạy xe máy một mình trên đường ở thị trấn Chư Sê, cả 3 đối tượng trên đã vô cớ chặn xe, lăng mạ và dùng gậy đập xe và đánh anh Phúc. Họ buộc anh Phúc phải đưa tiền cho chúng, nên anh Phúc đã lấy trong người ra đưa cho chúng 50.000 đồng.

Một lúc sau, khi phát hiện một chiếc xe khách đang dừng cho hành khách giải lao, nhóm của Bình đã dùng gạch, đá ném vào xe khách khiến mọi người hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Chư Sê đã vào cuộc và bắt giữ 3 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, chúng đã thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, trong 3 đối tượng trên, An hiện đang là cán bộ địa chính tập sự tại xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê), Nhật là sinh viên năm thứ 3 của một trường tại TPHCM. Cả 3 đối tượng đều là con nhà khá giả.

Theo Thiên Thư (Dân trí)