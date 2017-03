Xe khách tông chết hai nữ sinh

Nạn nhân là Nguyễn Thị Duyên và Võ Thị Oanh (cùng 17 tuổi, cùng ngụ Thạch Hà). Trên đường đi học thêm về, hai em đang rẽ ngang làng thì bị xe khách BKS 37V-3733 tông vào sau xe đạp. Duyên và Oanh bị hất văng sang trái mặt đường. Cùng lúc, xe bồn xăng dầu BKS 37H-6895 chạy tới không tránh kịp đã cán lên Duyên và Oanh. Tài xế xe khách và xe bồn hiện bị công an tạm giữ.

Chiếc xe bồn gây tai nạn được đưa về tạm giữ tại Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ảnh: Đ.LAM

Cùng ngày, xe tải BKS 78K-7162 do tài xế Trần Quang Hải điều khiển, khi đến thị trấn Phù Mỹ (Bình Định) đã tông thẳng vào phía sau xe tải đang dừng bên đường. Vụ tai nạn làm bà Hồng Thị Nguyệt (ngụ xã Nhơn Hậu, An Nhơn) ngồi trên cabin xe tải chết tại chỗ. Các lực lượng chức năng phải dùng cưa sắt phá cabin để đưa thi thể bà Nguyệt ra ngoài. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn là do Hải điều khiển xe với tốc độ cao, không quan sát kịp thời.

Trước đó, tối 12-7, người dân phát hiện anh Vương Hồng Thắng (Bí thư Đoàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nằm chết bên quốc lộ 46. Được biết, anh Thắng vừa điều khiển xe máy vừa ôm lồng chim cảnh chạy khi trời mưa to, gió lớn nên bị mất lái xảy ra tai nạn.

ĐẮC LAM - T.LỘC