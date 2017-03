Xe khách tông xe container, hơn 10 người bị thương

Cú tông mạnh khiến xe khách và xe đầu kéo container đều bị nát phần đầu, tài xế xe khách và xe tải bị thương nặng và tám hành khách bị thương nhẹ. Đầu xe container bị tông lệch nghiêng sang hướng phải, đổ lên hàng rào hộ lan ngăn cách của quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam (ảnh). Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông hơn 2 giờ đồng hồ trên quốc lộ 1A. Đến chiều qua, những người bị thương đã qua cơn nguy kịch.

Lúc 15 giờ 30 ngày 13-2, xe khách 43B-001.55 do Nguyễn Văn Nhựt (quê Quảng Nam) điều khiển chở theo năm xe máy trong khoang hành lý đã bốc cháy khi đang vào cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa). Vị trí cháy được xác định từ hàng ghế số 6. Rất may khu vực này gần Công ty Toyota Biên Hòa và nhân viên của công ty đã dùng 17 bình chữa cháy dập tắt kịp thời đám cháy. Xe khách và năm chiếc xe máy trong hầm bị cháy nhiều bộ phận. Anh Nhựt cho biết trước khi bị cháy anh đổ dầu tại một cây xăng thuộc TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Trưa 13-2, xe container 61N-8596 do tài xế Nguyễn Tất Thành (ngụ Bình Dương) điều khiển đã bị lật trên cầu vượt Cát Lái, quận 2. Theo nhân chứng, chiếc xe trên lưu thông hướng từ Thủ Đức về cảng Cát Lái với tốc độ rất cao. Khi đang ôm cua lên dốc cầu, chiếc xe mất thăng bằng, chao đảo rồi thùng container lật nhào xuống đường. Đây là lần thứ tư xe container lật tại địa điểm này.

Lúc 11 giờ 40 phút ngày 13-2, xe tải 54Z-2472 do Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ Hóc Môn) điều khiển chở hàng trăm thùng sữa tươi đã bị lật nhào tại cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức. Theo tài xế Nhàn, xe đang lưu thông trên đường Kha Vạn Cân hướng từ Thủ Đức về cầu Bình Triệu. Khi đang đổ dốc cầu Gò Dưa, do phải thắng gấp để tránh xe buýt chạy ngược chiều nên chiếc xe mất thăng bằng. Vụ tai nạn gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường Kha Vạn Cân.

Rạng sáng cùng ngày, tại giao lộ đường 400-xa lộ Hà Nội (phường Long Bình, quận 9), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Anh Lê Tấn Tài (quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ TP.HCM về Biên Hòa. Khi đến địa điểm trên, anh Tài va chạm với xe tải 60C-029.67, té xuống đường và bị cán chết.

Lúc 13 giờ ngày 13-2, ô tô du lịch bốn chỗ ngồi 77L-2935 (chưa rõ người điều khiển) lưu hành trên quốc lộ 19 theo hướng tây-đông, khi đến đoạn đi qua thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định) bất ngờ bị nổ lốp trước khiến tài xế mất lái, xe lao thẳng vào nhà của ông Nguyễn Nghiên ở ven đường. Rất may lúc xe lao vào, nhà trên không có người nên không gây thương vong. Tuy nhiên, đầu ô tô hư hỏng nặng.

Rạng sáng 13-2, cũng trên quốc lộ 19, chiếc xe tải 81M-1197 do tài xế Dương Văn Nam (32 tuổi, ngụ xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển chở 20 tấn mía, trong khi đổ đèo An Khê đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Định, Gia Lai đã bị lật. Toàn bộ số mía trên xe bị đổ vào vách núi. Vụ tai nạn làm tài xế Nam bị thương, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

Đ.LAM - D.ĐÔNG - D.THANH - X.NGỌC - T.LỘC