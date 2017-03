Xe khách tông xe tải, 11 người bị thương

Cú tông mạnh đã khiến 11 người bị thương (gồm lái xe và 10 hành khách), trong đó có hai trẻ em và năm người bị thương nặng phải phẫu thuật khẩn cấp.

Theo các hành khách, tài xế xe khách đã nghe điện thoại trong khi chạy xe với tốc độ cao. Ngay sau vụ tai nạn, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Công an thị xã Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Võ Tấn Sĩ - tài xế gây tai nạn trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận tỉnh Long An). Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 18-7, Sĩ điều khiển xe khách 66S-2681 đã tông thẳng vào đuôi xe tải 77K-9961 đang đậu trong làn đường dừng khẩn cấp. Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe khách chết và 15 hành khách khác bị thương nặng.

Về vụ xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Tân điều khiển chở hơn 40 tấn gạo làm sập cầu Bình Cách (Châu Thành, Long An) đêm 19-7, ông Châu cho biết hiện các sở, ngành liên quan chưa thẩm định xong tổng giá trị thiệt hại nên cơ quan điều tra chưa thể ra quyết định xử lý tài xế này.

H.HOÀNG - TÂM PHÚC