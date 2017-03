Xe khách tông xe tải, hai người chết, ba người bị thương

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 4-7, xe khách do Đoàn Minh Hùng (ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển đã tông vào ô tô tải do Cam Văn Toàn (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển đang rẽ qua đường. Vụ tai nạn làm hai người trên xe khách chết tại chỗ và ba hành khách khác bị thương nặng đang cấp cứu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do tài xế ô tô khách chạy quá tốc độ, còn người lái xe tải chuyển hướng không đảm bảo an toàn.

Lúc 16 giờ ngày 5-7, anh Nguyễn Sĩ Đức (ngụ huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 638, khi đến thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) thì tông vào một xe tải đang đậu bên đường. Vụ tai nạn làm anh Đức chết tại chỗ.

T.LỘC