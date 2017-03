Xe khách vi phạm “nhốt” CSGT rồi bỏ chạy

Trưa 13-2, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo của hành khách đi trên xe 36B-001.36 chạy tuyến Thanh Hóa-TP.HCM có hành vi chèn ép, lôi kéo và nhục mạ hành khách. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đã ra tín hiệu yêu cầu xe 36B-001.36 dừng lại để kiểm tra.

Khi Thiếu úy Lê Viết Tính lên xe, tài xế Thiệu Xuân Thủy (trú Nga Sơn, Thanh Hóa) không chịu xuất trình giấy tờ mà còn đóng cửa xe lại, lái xe bỏ chạy theo hướng vào TP.HCM. Công an thị xã Hồng Lĩnh phải điện báo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng bắt giữ chiếc xe khách trên khi đã chạy được hơn 15 km đến địa phận huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và giải cứu được Thiếu úy Tính. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đ.LAM