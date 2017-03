Xe máy cháy rụi giữa trưa ở TP HCM

Xe bốc cháy dữ dội giữa đường Lê Quang Định. Ảnh: Nguyễn Minh Quân.

Chiếc xe bị cháy rụi giữa đường đông nghịt người. Ảnh: An Nhơn.

Theo An Nhơn (VNE)



Xe máy bị nạn hiệu Luvias của hãng Yamaha do anh Dương Văn Tấn, ngụ quận 3, điều khiển. Rất may nam thanh niên này đã kịp bỏ chạy khi ngọn lửa bùng cháy.Theo anh Tấn, chiếc xe này của người cậu mới mua vài tháng với giá hơn 20 triệu đồng. Trưa nay, anh mượn xe đi từ quận Gò Vấp về Bình Thạnh. Khi đang chạy trên đường Lê Quang Định, cách giao lộ Nơ Trang Long khoảng 50 m thì gặp sự cố."Đang chạy, tôi thấy xe nóng bừng. Thấy lửa bùng lên phía sau, tôi văng xe chạy thoát thân", anh Tấn kể.Người dân ở cửa hàng đối diện lấy bình C02 ra xịt và dập được ngọn lửa. Tuy nhiên, khoảng một phút sau, ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên, phát ra nhiều tiếng nổ và thiêu rụi toàn bộ xe máy chỉ trong 5 phút.Công an phường 11 (quận Bình Thạnh) có mặt ghi nhận hiện trường và chở xe máy bị nạn về điều tra.