Xe máy đang dừng bỗng cháy

Anh Hồ Văn Dũng (ngụ xã An Lĩnh, Tuy An) cho biết anh vừa đổ 2 lít xăng tại một cây xăng ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Sau khi chạy cách nơi đổ xăng gần 10 km, anh Dũng tắt máy, dừng xe đi vệ sinh thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Người dân địa phương cùng anh Dũng dùng chăn mền nhúng nước để dập lửa nhưng chỉ 15 phút sau, chiếc xe đã bị thiêu rụi phần máy, phía trước và hai bên hông (ảnh). Anh Dũng cho biết anh mua lại chiếc xe trên của một người hàng xóm cách đây hai năm.

Trong vòng gần một tháng qua, trên địa bàn Phú Yên đã xảy ra ba trường hợp xe máy tự bốc cháy.

T.LỘC