Xe máy rơi xuống cầu, một người chết

(PL)- Ngày 10-12, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) xác định nguyên nhân em Võ Kim Thành (16 tuổi, ngụ xã An Thạch, huyện Tuy An) tử vong là do ngạt nước.

Trước đó, chiều tối 9-12, em Thành và một người bạn chở nhau trên xe máy qua cầu Lò Gốm (thuộc xã An Thạch) thì bị lạc tay lái khiến cả hai cùng với xe rơi xuống sông. Người dân gần đó kịp thời nhảy xuống sông cứu được một người, còn em Thành bị nước cuốn trôi. Trưa 10-12, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm vớt được thi thể hai vợ chồng anh Đặng Duy Hiền và chị Nguyễn Thị Hiền (xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An). UBND xã, huyện và người dân đã quyên góp được gần 10 triệu đồng để lo làm thủ tục an táng vợ chồng anh Hiền. Đêm 8-12, cả hai chèo thuyền nan vượt đập Cao Sơn (xã Tây Thành) để vào trông giữ trang trại và bị chết đuối. Theo Công an huyện Yên Thành, do chiếc thuyền nan chở bao tải đựng ngô quá tải nên chìm. Trong khi thời tiết rét cóng, mưa phùn nên vợ chồng anh Hiền không bơi được vào bờ. T.LỘC - ĐẮC LAM