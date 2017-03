Xe máy tông xe khách, ba người chết

Vụ tai nạn làm ba người đi xe máy chết tại chỗ gồm Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Chí Lâm (17 tuổi), Lương Công Hoàng Vũ (14 tuổi, cùng ngụ xã Suối Cát).

Thông tin ban đầu cho biết cả ba thanh niên trên đều không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Khi gặp một chiếc xe du lịch trước mặt thì không làm chủ tay lái nên đâm sầm vào xe khách. Do cố né xe máy nên xe khách bị lọt xuống vệ đường. Rất may toàn bộ hành khách đều an toàn.

T.LỘC