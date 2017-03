Xe máy tông xe tải, một người thiệt mạng

16 giờ ngày 2-8, anh Lê Văn Nguyên (19 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy 51K2-5131 chở chị Lê Thị Ngọc My (20 tuổi, quê Hậu Giang) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ An Sương về An Lạc với tốc độ khá nhanh. Khi vừa lên cầu Bình Thuận (quận Bình Tân – TP HCM), xe máy trên tông cực mạnh vào đuôi xe tải cẩu BKS 54X-4219 do tài xế Đăng Thanh Tuấn điều khiển. Cú tông khiến xe máy văng ngược lại, Nguyên và My té xuống đường bất tỉnh.

Chạy vào làn đường ô tô với tốc độ nhanh, xe máy của anh Nguyên tông vào xe tải cẩu khiến anh thiệt mạng.

Người dân cùng tài xế xe tải cẩu nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh. Sau khi sơ cấp cứu, cả hai nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Do chấn thương quá nặng Nguyên đã tử vong vào tối cùng ngày còn My bị chấn thương vùng bụng đã tỉnh lại.

Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm trên xe tải cẩu đang lùi, anh Nguyên điều khiển xe chạy vào làn đường ô tô với tốc độ nhanh, khi phát hiện xe tải cẩu phía trước không xử lý kịp nên đã tông vào.