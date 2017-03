Xe máy tự bốc cháy gây hỏa hoạn tại tỉnh Phú Thọ

Ông Bùi Phú Hanh, chủ nhà cho biết vào khoảng 1 giờ sáng 18/1, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ, mùi khét bốc ra từ ngôi nhà bếp của gia đình. Khi mở cửa thì phát hiện đám cháy bốc lên dữ dội.



Ông Hanh đã nhanh chóng kéo được bình ga trong nhà bếp, còn 4 xe máy, 1 tủ lạnh và nhiều đồ gia dụng khác đang chuẩn bị cho Tết bị cháy hoàn toàn.



Bà Lê Thị Việt, vợ ông Hanh cho biết khoảng 8 giờ tối 17/1, con dâu bà là chị Hoàng Thị Hiền đi làm từ khu công nghiệp Thụy Vân về, sau đó cất xe máy vào bếp cùng 3 chiếc khác của gia đình nhưng quên tắt chìa khóa điện.



Đến khoảng gần 1 giờ sáng thì gia đình phát hiện cháy, rất may đám cháy không lan sang nhà trên nếu không thì hậu quả thật khó lường.



Theo Ban Công an xã Thanh Đình, nguyên nhân ban đầu có thể là do chiếc xe máy vừa đi về lại quên không tắt điện cộng với xe cũ, rò rỉ xăng, dầu nên tự bốc cháy.



Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân của vụ cháy./.

Theo Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)