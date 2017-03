Xe nộp phí bảo trì đường qua giá xăng?

Nâng cao năng lực pháp chế ngành giao thông vận tải (PL)- Ngày 16-10, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác pháp chế của ngành. Bà Trịnh Thị Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ, cho rằng những năm qua, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành rất lớn. Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế còn quá ít nên việc soạn thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo nhiều khi không đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là tại các sở GTVT, do công tác pháp chế chưa được quan tâm nên những ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn sơ sài. Tình trạng văn bản do bộ ban hành khi có hiệu lực lại không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đôi khi vẫn xảy ra. Do đó, bà Hiền kiến nghị các sở GTVT cần thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng khẳng định công tác pháp chế là lĩnh vực hết sức quan trọng đối với ngành gtvt. Bộ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động pháp chế phát triển, góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách cho phù hợp, đúng quy định.