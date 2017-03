Xe ôm giả học sinh để lừa bán 2 dì cháu

Hôm đó vào buổi chiều đầu tháng 5-2009, mới 16h nhưng vùng biên giới thuộc thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã nhá nhem tối. Lên thăm họ hàng trở về, bà Sùng Thị M., 57 tuổi, cùng cô con gái là Giàng Thị D. (23 tuổi) và cháu là Giàng Thị S. (13 tuổi), cùng trú tại xã Bình An (Chiêm Hoá, Tuyên Quang), đứng ven đường đón mãi không được chuyến xe khách nào.

Đang lo lắng, họ thấy 2 thanh niên trẻ, mặt mũi sáng sủa đi xe máy chạy đến. Hai người này tự giới thiệu là Hoàng Seo Hà và Thào Seo Sáng, học sinh Trường THPT Cốc Pài (Xín Mần), trên đường đi học về. Chúng tỏ vẻ lo lắng cho hoàn cảnh của 3 người nhà bà M. và tự nguyện xin chở họ về tận xã Bình An, nơi cách xa hàng trăm kilômét bằng xe máy mà không cần thù lao.

Quá trình đi đường, 2 "học sinh tốt bụng" này đã kịp tán tỉnh 2 dì cháu và lấy số điện thoại di động của Giàng Thị D. Những ngày sau, 2 đối tượng này liên tục gọi điện thoại cho dì cháu D. thể hiện sự nhớ nhung.

Đến ngày 21-5, Hà và Sáng đi 2 xe máy về tận nhà dì cháu D., nhưng không vào nhà mà điện thoại hẹn 2 dì cháu ra quả đồi gần đó tâm sự. Chiều hôm sau thì "tình trong như đã", Hà và Sáng rủ 2 dì cháu lên Xín Mần chơi.

Chúng đưa thẳng dì cháu Giàng Thị D. lên Bản Phố thuộc khu vực cột biên giới Việt -Trung. Ở đó, có một người đàn ông đứng tuổi đứng đợi sẵn. Ông ta trao tiền cho 2 gã "học sinh". Đến lúc này, D. và S. biết là bị lừa bán.

Khi bà Sùng Thị M. đi nương về, không thấy con gái và cháu đâu. Đến hôm sau cũng vậy. Bà hoảng hốt, đi dò hỏi thì được biết D. và S. đã đi theo 2 gã học sinh hôm trước. Tức tốc, bà M. lên thị trấn Cốc Pài lần tìm tung tích của 2 gã học sinh đó. Nghe bà tả hình dáng của 2 gã, những người dân ở đây phát hiện ra đó là 2 gã xe ôm vẫn đứng đón khách ở thị trấn.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bà Sùng Thị M., các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được đó là Giàng Chẩn Mìn, 26 tuổi và Giàng Sao Thái, 25 tuổi, cùng trú tại thôn Chúng Trải, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang).

Ngày 26/8, cơ quan Công an đã bắt giữ được Mìn khi anh ta trở về nhà. Còn Thái từ khi biết Mìn bị cơ quan Công an bắt giữ đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương nên ngày 18-11-2009, khi Thái vừa lò dò từ Trung Quốc về đến biên giới Việt Nam thì bị Phòng PC14 Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ. Bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 2-1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Mìn, Thái về tội mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em.





