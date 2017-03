Xe ôtô bị trộm cắp trở về với chủ cũ

Ngày 15/2, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tiếp nhận đối tượng, hồ sơ vụ trộm cắp tài sản để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, 21h20 ngày 13/2, tổ công tác Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình phối hợp Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện ôtô nhãn hiệu Matiz, biển kiểm soát 29A-35208 có biểu hiện nghi vấn sử dụng biển số giả. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng điều khiển xe là Đinh Công Ngọc, 34 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, có 4 tiền sự, 2 tiền án tàng trữ 2 viên ma tuý tổng hợp, không xuất trình được giấy tờ. Tổ công tác đã đưa về Công an phường đấu tranh làm rõ.

Qua xác minh, chiếc xe Matiz trên là tang vật vụ trộm xe của anh Nguyễn Đức Sơn, ở thôn Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh. Anh Sơn cho biết, để xe cùng toàn bộ giấy tờ xe, bị kẻ gian lấy trộm. Chiếc xe mang biển số 29A-42449 đã bị thay biển kiểm soát giả 29A-35208.

Theo P.A (CAND)