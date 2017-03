Xe ôtô trộn bê tông lật ngang vì bị tàu hỏa đâm

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: baothainguyen.org.vn)

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)



Tàu chở quặng là của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, do ông Nguyễn Huy Thanh điều khiển. Xe ôtô trộn bê tông mang biển kiểm soát 20L-8300 của Công ty Cổ phần bêtông và Xây dựng Thái Nguyên, do anh Mai Xuân Dương điều khiển.Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ôtô khi điều khiển xe qua đường sắt đã không chú ý quan sát, đúng lúc đó tàu chở quặng vừa rời ga Lưu Xá đi hướng Trại Cau chạy đến. Hậu quả, xe ôtô chở bêtông tươi có khối lượng 7m3 lật ngang do bị tàu đâm thẳng vào thân xe.Kính xe bị vỡ, thùng chứa nhiên liệu và một số bộ phận khác bị bẹp dúm. Đầu kéo (mang hiệu D4H 251) và toa tàu đầu tiên bị lệch khỏi đường ray, một số bộ phận của đầu kéo bị hư hỏng.Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe ôtô đã đạp kính thoát ra ngoài. Rất may là vụ tai nạn không có thiệt hại về người...Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh, nhưng tại đây không có rào chắn cũng như không có người gác.Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.