Xe tải cán nát 2 xe máy, 3 người thương vong

Chiếc xe máy gãy vụn tại hiện trường



Chiếc xe tải mang BKS 37S – 1598 do tài xế Hồ Sỹ Đằng điều khiển lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội. Khi chạy đến địa điểm trên, xe tải tông ngã và cán qua chiếc xe máy mang BKS 37L2 - 5416 do chị Hoàng Thị Dương (SN 1954) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Lan (SN 1958), chạy cùng chiều phía trước.Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe máy mang BKS 37P4 - 9446 do anh Vũ Văn Cường điều khiển, chạy theo chiều ngược lại.Hậu quả, anh Cường tử vong tại chỗ, chị Dương và chị Lan bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, hai chiếc xe máy bị cán nát.Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A làm giao thông tắc nghẽn gần 2 giờ đồng hồ.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.Theo G. Tân (NLĐ)