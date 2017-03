Xe tải đâm vào quán cà phê vì thắng... hết hơi

Hiện trường vụ tai nạn



Theo Hoàng Trọng (TNO)

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3.4, xe tải BKS 77C-03156 do tài xế Trần Văn Tự (54 tuổi, ở khu vực 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở đầy dăm bạch đàn, lưu thông theo hướng bắc - nam đến ngã ba An Dương Vương - Tây Sơn thì bất ngờ đâm thẳng vào quán cà phê Hoàng Gia.Xe tải đâm ngã tường rào, húc tung một số chậu cây cảnh và làm hư hỏng các vật dụng khác của quán cà phê. Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có người ngồi trong quán cà phê.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thắng hơi của xe tải bị... hết hơi nên không còn tác dụng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.