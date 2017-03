Xe tải đâm xe buýt, 14 người bị thương

Hậu quả 14 người bị thương, trong đó ba người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu do xe tải mất thắng.

Sáng 24-2, tại ngã tư đoạn đường QL1A mới, Bồng Sơn đi An Lão (Bình Định), xe tải BKS 77H-9871 do tài xế Huỳnh Văn Quang (ngụ Bình Định) điều khiển đã tông vào xe môtô do ông Nguyễn Khắc Minh (ngụ Bình Định) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Minh bị gãy chân, còn vợ ông ngồi sau bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu là do xe môtô vượt đèn đỏ.

Cùng ngày, TAND TP Kon Tum tuyên phạt Y Gaih (ngụ xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 15 tháng tù giam. Trước đó, tối 19-9-2010, Y Gaih (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe máy chở hai tông anh A Phok đang đi bộ, làm anh này chết tại chỗ.

M.HOÀNG - V.THÀNH - N.LINH