Xe tải gây tai nạn liên hoàn, hai chú cháu suýt chết

Vào thời điểm trên, xe tải (biển số 54T-3923…) do anh Trần Văn Quý điều khiển lưu thông trên đường ĐT743 (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương), do vừa lái xe vừa nghe ĐTDĐ nên khi bất ngờ phát hiện chiếc xe tải phía trước thắng, tài xế Quý hốt hoảng vội đánh lái để tránh. Tuy nhiên, xe tải anh Quý mất lái lao sang trái đường tông trực diện vào xe máy của anh Trần Trung Dũng chạy chiều ngược lại. Rất may hai chú cháu anh Dũng phát hiện kịp thời đã nhảy khỏi xe nên thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe máy của anh Dũng bị xe tải kéo lê một đoạn gây hư hỏng nặng. Chưa dừng lại đó, chiếc xe tải còn tông vào một xe tải chở nước ngọt khiến nhiều két nước ngọt văng xuống đường vỡ nát.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do tài xế xe tải vừa lái xe vừa nghe điện thoại gây ra. Ảnh: ĐĂNG LÊ

Vụ tai nạn trên làm ùn tắc giao thông cục bộ tuyến đường ĐT743 khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lực lượng CSGT Công an thị xã Dĩ An đã xử lý và giải tỏa ùn tắc.

ĐĂNG LÊ