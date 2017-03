Xe tải hất văng một gia đình, cán chết bé ba tháng tuổi

Cụ thể, xe đang chạy bất ngờ ôm cua và tông vào xe máy do anh Cao Sơn Tuyến (ngụ huyện Ea Súp) điều khiển chở theo vợ con là chị Trần Thị Tuyền và cháu Cao Gia Tuệ (ba tháng tuổi). Cháu Tuệ bị xe tải cán qua người, chết tại chỗ. Vợ chồng anh Tuyền bị thương nặng do bị xe tải kéo lê chừng 10 m.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết khoảng 6 giờ sáng, xe ôtô 34L-1087 đang dừng sửa chữa bên lề đường phía bắc cầu Gò Phật (xã Bình Tú, Thăng Bình) thì bị xe tải 18N-1052 chạy với tốc độ cao tông vào. Tài xế xe tải là Nguyễn Văn Đoan (trú Nam Định) chết tại chỗ, một phụ xe bị thương nặng. Cùng thời điểm này, cách 200 m về phía nam cầu Gò Phật lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác. Xe tải 63L-6759 do Trần Đức Thành điều khiển trong khi cố vượt xe container thì gặp một xe khác chạy ngược chiều. Xe tải đã tông vào hông xe container khiến tài xế Thành bị thương. Hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp đã gây kẹt xe trên quốc lộ 1A hơn 2 tiếng.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đến rạng sáng ngày 16-5, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày 15-5 tại địa phận xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) đã chết. Trước đó, xe khách 53N-8565 chạy hướng TP.HCM-Phan Thiết do Nguyễn Ngọc Khoa (ngụ Phú Yên) điều khiển do chạy quá nhanh, đường trơn đã xoay ngang tông vào một xe ben đi ngược chiều và hai người đi xe máy làm một người chết tại chỗ.

V.THÀNH - L.PHI - C.NHÂN - PN