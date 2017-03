Xe tải lao xuống mương

Xe tải 51C-099.40 do tài xế Đinh Thanh Dũng (quê Vũng Tàu) điều khiển với tốc độ cao, khi qua cầu Bà Lớn đã húc vào đuôi xe tải chạy cùng chiều. Sau đó lao vào ủi sập dãy rào chắn và rơi xuống mương nước. Rất may không có thiệt hại về người. Tài xế Dũng cho biết do mưa, đường trơn, thắng không ăn nên xảy ra tai nạn.

8 giờ sáng 18-5, một xe lam thu gom rác lưu thông trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị hỏng bánh ngay trên cầu Mới (gần giao lộ Bạch Đằng, Lê Quang Định). Đến hơn 11 giờ cùng ngày, CSGT huy động xe cẩu đưa xe rác khỏi hiện trường mới giải tỏa được ùn tắc giao thông.

Chiều 18-5, trên đường ĐT 741 (thuộc phường Phước Bình, thị xã Phước Long, Bình Phước), xe tải biển số 60C-004.95 do chạy quá nhanh đã lao lên dải phân cách húc sập trụ đèn chiếu sáng. Sau đó tông tiếp chị Trần Thị Minh Nguyệt (ngụ phường Phước Bình) đang chạy xe máy cùng chiều khiến chị chết tại chỗ.

ÁI NHÂN - H.GIANG - VÕ BÁ - THANH TRÚC