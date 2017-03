Xe tải lật ngang giữa đèo

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS – 92H – 0111 do tài xế Thịnh và chủ xe Võ Minh (32 tuổi) thường trú tại (xã Duy Trung – Duy Xuyên – Quảng Nam) điều khiển chở khoai từ tỉnh Đắk Nông về Quảng Nam đến địa điểm trên thì bị đứt láp dọc.Sự cố làm cho xe mất lái và bị lật ở giữa đèo, khoai lang đổ tung toé khắp đường.



Lực lượng cứu hộ giao thông và Công an giao thông huyện Đắk Pơ đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông. Mãi đến 14h30 cùng ngày chiếc xe tải mới được cẩu lên. Vụ tai nạn làm cho phần đầu của chiếc xe bị dập nát, tài xế bị thương nhẹ ở phần chân.



Cùng ngày, khoảng 15h, tại địa phận xã Tân An – huyện Đắk Pơ, một chiếc xe máy đã tông vào xe ô tô chạy tuyến Đắk Nông – Hà Nội, . Hậu quả, hai người đi xe gắn máy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã khoa huyên Đắk Pơ. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng đèn trước.





Theo Duyên Linh (KH & ĐS)