Xe tải lật trên đường vào hầm Hải Vân

Nguyên nhân được xác định là do tài xế buồn ngủ trong khi xe chạy tốc độ lớn. Chiếc xe đâm vào dải phân cách, lật nhào giữa đường vào hầm. Vụ tai nạn làm tài xế bị thương nặng phải đi cấp cứu. Xe tải bị hư hỏng nặng.

Xe tải 17K-6317 tự gây tai nạn tại đường vào hầm Nam Hải Vân. Ảnh: L.PHI

Lúc 5 giờ sáng 24-7, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), xe tải mang biển số 75H-7250 do anh Lê Gia Thiệu (trú Thừa Thiên-Huế) điều khiển bất ngờ mất lái, cán nát hàng lan can bên quốc lộ, rồi lật nghiêng trên đường sắt. Cùng lúc đó, đoàn tàu hàng số hiệu 236 chạy hướng TP Vinh-Hà Nội lao tới, rất may lái tàu đã thắng kịp. Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông đường sắt hơn 2 giờ đồng hồ.

L.PHI - K.LIÊN