Xe tải lật úp vì thắng không ăn

Rất may không có thiệt hại về người. Do xe tải đụng gãy trụ đèn chiếu sáng và gây mất điện cục bộ nên lực lượng bảo vệ cầu Cần Thơ phải sử dụng đèn pin để hướng dẫn người đi đường. Theo tài xế xe tải, nguyên nhân tai nạn là do thắng không ăn, xe đang chở nặng nên mất thăng bằng. Sau khi sự cố xảy ra, phía Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ đã lập biên bản ghi nhận thiệt hại để làm cơ sở xử lý bồi thường sau này.

Hiện trường vụ tai nạn ở cầu Cần Thơ với đống phế liệu tràn trên mặt đường. Ảnh: GIA TUỆ

Rạng sáng 27-2, trên tỉnh lộ 8, đoạn qua buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Dăk Lăk), xe tải biển kiểm soát 47K-2575 chạy quá tốc độ khi đi qua đoạn đường cua gấp bị lật nghiêng khiến một khối lượng gỗ văng ra ngoài. Theo kiểm tra ban đầu, chiếc xe này chở 32 lóng gỗ cà chít (nhóm II) lậu, khối lượng hơn 4 m3. Sau khi sự cố xảy ra, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

G.TUỆ - H.NGUYÊN - H.VY