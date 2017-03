Xe tải tuột đèo nhào xuống hố

Rạng sáng 3-3, xe tải 71T- 9923 do tài xế Đặng Cao Phong (55 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành An, TP Bến Tre) điều khiển, chở gần 20 tấn than bột từ Hà Nội đi TP.HCM trên quốc lộ 1, khi lên lưng chừng đèo Quán Cau thuộc thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) thì bị tuột dốc. Ngay sau đó, chiếc xe bị lật nhào xuống hố sâu gần 3m bên phải đường.





Chiếc xe tải nằm dưới hố sâu sau khi bị tụt đèo. Ảnh: T.Lộc

Vụ tai nạn làm tài xế và phụ xe bị thương. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nặng, than đổ ngổn ngang. Theo tài xế Phong, khi xe đang lên đèo, bộ phận bơm nhiên liệu đột đột bị trục trặc dẫn đến hụt dầu, động cơ ngưng hoạt động khiến xe bị trụt dốc.

T.LỘC