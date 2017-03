Xe tải đấu đầu xe khách

Ngày 29-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe chở khách đâm vào đầu xe tải làm 1 người chết và 12 người bị thương nặng, đã xảy ra tại tuyến tránh Long An thuộc phường 6, TP Tân An, Long An.

Anh Hoàng Long Hữu Phước, lái xe tải 63L-5423 cho biết vào thời điểm đó, anh đang lái xe từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM. Tới địa điểm trên thì bất ngờ thấy xe tải 71T-9455 chở đậu nành và đậu phộng chạy ngược chiều, lấn sang toàn bộ phần đường. Nhận định tài xế ngủ gật, anh Phước bẻ tay lái cho xe nhào xuống mương bên đường. Chiếc xe khách Mai Linh 53S-2354 (50 chỗ ngồi) chạy tuyến Châu Đốc-Bến xe Miền Tây (TP.HCM) ở phía sau xe anh Phước lao lên, đâm vào xe tải 71T-9455, làm nát 2 đầu xe. Hậu quả là anh Nguyễn Hoàng Trung, tài xế xe 71T-9455 chết tại chỗ. Lái xe và phụ xe khách Mai Linh cùng nhiều hành khách bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Long An đã phân luồng cho xe chạy vào nội ô thành phố Tân An. Sau hơn 3 giờ khắc phục, giao thông tuyến tránh TP Tân An mới trở lại bình thường. Theo TTXVN