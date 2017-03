Khi lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đến đoạn qua khu vực cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) thì ngửi thấy mùi khét và khói đen xông lên liền dừng lại kiểm tra. Trong tích tắc, chiếc xe tay ga bị lửa phủ kín.

Xe tay ga cháy dữ dội trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1, TP.HCM). ẢNH: CTV

Người đi đường chứng kiến nhưng đành bất lực vì không có bình cứu hỏa, xa nguồn nước. Chỉ đến lúc công an, bảo vệ dân phố cầm bình CO 2 tiếp cận, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, xe tay ga bị cháy đen, hư hại nghiêm trọng. Một số giấy tờ tùy thân, tài sản trong cốp bị thiêu rụi. May mắn không có thương vong về người.

XUÂN NGỌC