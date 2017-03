Xe tông trụ điện, hàng trăm điện thoại mất liên lạc

Vào thời điểm trên, xe tải nặng chở đầy phân biển số 60L-9289 do tài xế Phạm Đức Quang (ngụ Đồng Nai) điều khiển trên Ql1A từ Thủ Đức về Đồng Nai. Khi qua ngã tư Khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức, TP.HCM) thì xe bị mất thắng. Lúc này phía trước hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Do đó, tài xế xe tải phải cho xe lao vào ven đường, tông gãy trụ điện viễn thông và lật nhào. Rất may không có ai bị thương. Theo một nhân viên Công ty Điện thoại Thủ Đức, sự cố này làm gián đoạn thông tin nhiều thuê bao quanh khu vực.

Cùng ngày, xe trộn bê tông biển số 61LD-4660 do Nguyễn Văn Hải điều khiển trên đường Hoàng Diệu 2 (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã va vào xe đạp điện của một nữ sinh trung học, sau đó kéo lê nạn nhân gần 10 m.

Sáng 19-3, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một phụ nữ chết tại chỗ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoài (ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị), làm nghề buôn bán cá. Khi đang chạy xe máy băng qua đường sắt không có gác chắn, do nghe điện thoại nên chị Hoài không biết tàu lửa đang chạy tới. Chị Hoài và chiếc xe máy bị kéo lê một đoạn dài hàng chục mét. Xe máy bị tàu cuốn nát vụn. Vụ tai nạn đã làm kẹt xe hàng tiếng đồng hồ trên QL1A.

TX - K.PHƯƠNG