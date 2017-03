Xem bắt đánh bạc, một người bị bắn vào đùi

Trước đó, chiều 29-6, anh Hoàng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê do mất nhiều máu, xương đùi trái bị đạn bắn vỡ vụn. Theo người nhà anh Hoàng, vết thương trên là do Trung úy Phạm Huỳnh Trọng Vũ - công an thị trấn Tân Túc dùng súng quân dụng bắn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Hoàng kể lại khoảng hơn 16 giờ ngày 29-6 anh nghe công an đang bắt mấy người đánh bài tại nhà của bà Ngô Thị Thắm (gần nhà anh Hoàng) nên đến xem. Lúc này anh nhìn thấy một người mặc áo thun, quần ngắn đang loay hoay quanh trong nhà bà Thắm nên đến hỏi: “Anh là ai, vào nhà người ta có việc gì…”. Người thanh niên đáp lại: “Tôi là cảnh sát hình sự…”. Nghe vậy, anh Hoàng hỏi lại: “Anh có gì chứng minh không, nếu không có thẻ ngành thì ai biết anh là cảnh sát hay trộm”. Lập tức, người này có lời qua tiếng lại và xô đẩy anh Hoàng rồi rút súng bắn vào đùi trái anh Hoàng khiến anh ngã xuống trước hiên nhà bà Thắm bất tỉnh. Ngay sau đó, anh Hoàng được đưa đi cấp cứu và công an địa phương đến hiện trường thu giữ hai vỏ đạn rồi ra về.

Anh Hoàng đang nằm dưới đất sau khi bị bắn. Ảnh: CTV

Theo bà Thắm, chồng bà Thắm và bốn người trong xóm có ngồi đánh tiến lên xem ai thua thì trả tiền cà phê. Bất ngờ cảnh sát đến bắt giữ cả năm người giải về công an thị trấn. Sau đó, một người mặc áo thun, quần đùi đến nhà bà xưng là cảnh sát hình sự mời bà về trụ sở làm việc. Lúc này anh Hoàng vừa đến thấy vậy nên vặn hỏi. Chị Phạm Thị Mỹ Ngọc, vợ anh Hoàng, cho biết tối cùng ngày có người xưng là cán bộ công an thị trấn đến thuyết phục gia đình đừng khiếu nại. Tiếp theo, người nhà Vũ đến bệnh viện hỏi thăm anh Hoàng và đưa cho chị Ngọc 15 triệu đồng “tiền thuốc men” nhưng chị không nhận.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Ngô Văn Vui - Trưởng Công an thị trấn Tân Túc cho biết vụ bắt đánh bạc và anh Hoàng bị bắn đã được chuyển giao cho công an huyện điều tra theo thẩm quyền.

ÁI NHÂN