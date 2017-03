Xem cảnh khám nhà hung thủ giết gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang

Ngay sau khi cơ quan công an xác định nghi can đã tiến hành khám xét nhà và phát hiện thấy một số tang vật liên quan đến vụ án. Nhiều người dân thấy ô tô của cơ quan làm nhiệm vụ đến khám xét đã tò mò kéo đến khu vực để chứng kiến. Khi PV có mặt tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, hàng hàng nghìn người dân vẫn vây kín khu vực ngôi nhà được mà cơ quan công an làm nhiệm vụ cần thiết.





Ngay sau khi người dân biết có cơ quan làm nhiệm vụ đến khám xét gia đình tại thôn Sân Đình đã kéo đến vây kín để xem



Nhiều người bành hoàng khi biết người liên quan đến vụ án nghiêm trọng lại là hàng xóm nhà mình



Người dân bức xúc khi biết thu được tang vật tại gia đình tại thôn Sân Đình





Và đặc biệt, "tên này" còn bị thương rà ra trạm xá xã khâu vết thương



Hiện, Luyện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú





Theo Đức Tuấn- Hoàng Phong (ANTĐ)