Xem xét khởi tố vụ giết voi rừng để cắt trộm ngà

Theo ông Bính, sau khi phát hiện xác voi (ở địa bàn giáp ranh huyện Thanh Chương và Anh Sơn, Nghệ An), lực lượng kiểm lâm và công an đã đến hiện trường và điều tra ban đầu. Tuy nhiên, hiện vẫn không xác định được tuổi, trọng lượng, thời điểm voi bị giết do xác voi đang phân hủy.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương khởi tố điều tra vụ voi rừng bị giết để xử lý.

ĐẮC LAM